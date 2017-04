The Island 3 – Thibaud, handicapé : "J'avais peur pour ma prothèse"

Lundi 17 avril, M6 dévoile le deuxième épisode de la troisième saison de The Island, les naufragés. Pour la première fois, un candidat doté d'une prothèse participe au jeu de survie. Ce dernier s'est confié au magazine Télé Star.

Son endurance physique et psychologique a beaucoup été commentée sur les réseaux sociaux lundi dernier, lors du lancement du programme. Thibaud (29 ans), handicapé depuis sa naissance, a démontré qu'il était aussi débrouillard et performant que n'importe lequel de ses coéquipiers. Même l'explorateur et aventurier Mike Horn n'a pas caché lors de récents entretiens avoir été bluffé par le jeune homme. "Je suis très flatté mais je pense que c'est un peu trop élogieux, venant d'un bonhomme pareil. A côté de ce qu'il fait... Moi, je ne suis pas un héros", réagit-il avec humilité.

Affirmant que la survie "tient à 80% au mental", l'orthoprothésiste a estimé que l'aventure n'a pas été "si compliqué que cela". "Je m'attendais à pire. Après, la seule peur que j'avais, c'était que ma prothèse rouille avec l'eau de mer [ce qui est d'ailleurs arrivé, NDLR]. J'en ai donc pris grand soin. La production avait aussi peur que j'abandonne sur un souci technique lié à cette prothèse", poursuit-il.

Si Thibaud n'est pas du genre à se plaindre et encore plus à se faire plaindre c'est parce qu'en naissant avec ce handicap il a appris à se forger une carapace. "Vous savez à l'école, j'en ai pris plein la gueule, comme tous les enfants qui ont une particularité physique. Mes parents m'ont appris qu'il fallait vivre avec. Mon père me disait tout le temps : 'Fais de ta différence une force chance'", explique-t-il. Un bel exemple !

The Island, saison 3 à suivre tous les lundis à 21h sur M6.