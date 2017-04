The Island 3 – Thibaud, son handicap : "J'ai eu quelques doutes"

Lundi 10 avril 2017, M6 diffusait les premiers épisodes de The Island, les naufragés. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance des 22 candidats, parmi lesquels Thibaud (29 ans). Un aventurier qui s'est vite démarqué !

Malgré son handicap, le participant unijambiste a très vite prouvé à ses coéquipiers qu'il en voulait et qu'il était tout aussi capable que les autres de survivre en milieu hostile. "Je trouvais important de faire passer un message : montrer que même si on a une patte en moins, on peut faire les choses comme tout le monde", a-t-il confié lors d'une interview pour le site Télé Loisirs.

Thibaud a ensuite assuré ne pas avoir rencontré trop de difficultés à cause de sa prothèse au cours de l'aventure : "Ça ne m'a pas trop desservi. C'était juste un peu dur lors des grandes randonnées...La prothèse doit peser 4-5 kilos, donc c'est assez fatigant. J'ai aussi eu quelques doutes car un matériel comme celui-là n'est pas prévu pour survivre sur une île déserte pendant vingt-huit jours ! D'ailleurs, elle a immédiatement rouillé."

Sa prothèse a heureusement tenu le choc et lui sert toujours aujourd'hui. Et dans le cas où un problème serait survenu, Thibaud en avait apporté une seconde : "Ça aurait été dommage d'abandonner sur un problème technique !"

Espérons pour Thibaud qu'il a réussi à aller au bout de son aventure.