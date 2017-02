The Voice 6 : Une première voix dévoilée, M. Pokora bluffé !

Samedi 18 février 2017, les téléspectateurs de TF1 ont rendez-vous avec le lancement de The Voice 6 dès 20h55. Pour cette nouvelle édition du télé-crochet événement, ce sont les coachs Mika, Florent Pagny, Zazie et M. Pokora (après le départ de Garou ) qui affronteront les nouvelles salves d'auditions à l'aveugle.

Afin de nous mettre l'eau à la bouche, la Une vient d'ailleurs de dévoiler la toute première voix du concours 2017. Celle-ci appartient apparemment à une femme et c'est une reprise de The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood que notre Talent tentera de séduire les coachs. À en croire les premières images dévoilées par la chaîne autour de cette voix qui fait penser à celle de Sia, Florent Pagny, Mika, M. Pokora et Zazie devraient se livrer une guerre sans merci pour accueillir la candidate dans leur équipe.

Pour rappel, les règles changent cette année dans The Voice ! Désormais, durant les auditions à l'aveugle, si aucun coach ne se retourne sur la prestation d'un candidat, celui-ci quittera la scène (et la compétition) aussitôt sans avoir pu affronter en face à face les critiques et les conseils de nos quatre stars. Le Talent pourra tout de même les entendre débriefer sa prestation, mais depuis les coulisses auprès de ses proches ! Une nouveauté qui n'a pas vraiment convaincu Florent Pagny.

The Voice 6, c'est à partir du samedi 18 février 2017 à 20h55 sur TF1 !