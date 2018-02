The Voice 7 : Mennel partie, comment TF1 va gérer le montage ?

Après plusieurs jours de polémique en raison, notamment, de tweets douteux sur les attentats de Nice ainsi qu'un soutien au controversé Tariq Ramadan (récemment mis en examen pour viol), la candidate de The Voice 7, Mennel, a préféré quitter l'émission après avoir présenté des excuses et affirmé qu'elle ne supportait plus les tensions. Comment TF1 va faire à l'écran ?

Bien qu'elle avait séduit le jury lors des auditions à l'aveugle en reprenant, comme des centaines d'autres candidats de télé-crochet avant elle, la chanson mythique Hallelujah de Leonard Cohen – avec un passage en arabe –, Mennel n'ira donc pas plus loin... en tout cas aux yeux des téléspectateurs. En effet, comme le rapporte Le Parisien, la jeune femme de 22 ans, qui avait choisi Mika comme coach, "avait franchi avec succès les trois étapes déjà enregistrées de l'émission : auditions à l'aveugle (diffusées selon nos informations jusqu'au 10 mars), auditions finales (mars) et duels (avril)."

Alors qu'elle devait donc apparaître au moins deux fois à l'écran, la production va sans doute devoir la couper au montage. L'équipe de Mika va ainsi se retrouver en infériorité numérique par rapport à celles de Florent Pagny, Zazie et Pascal Obispo... Il n'est pas envisagé de tourner de nouvelles séquences pour la remplacer avec une autre audition puisque "les décors sont démontés" et que "le plateau de tournage à la Plaine Saint-Denis n'est plus disponible". Pour nos confrères, la solution consisterait pour la production à "rappeler son adversaire éliminé" à l'étape des duels, "pour le réintégrer dans la compétition au moment des directs".

Thomas Montet