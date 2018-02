The Voice 7 : Un candidat déjanté chute lourdement !

Samedi 3 février 2018, si certains candidats tels que Hobbs ou Mennel ont ému grâce à leurs prouesses vocales et à leur sensibilité, d'autres Talents plus surprenants ont fait mouche grâce à leur humour et à leur maladresse... C'est le cas de Frédéric Longbois.

Ce comédien, chanteur, pianiste et compositeur de 56 ans a en effet provoqué dans un premier temps la sidération en reprenant à sa sauce et au piano Bécassine de Chantal Goya. Une prestation tellement délirante et lunaire que Mika n'a évidemment pas pu s'empêcher de se retourner... Et il a été bien seul sur cette action.

Une fois la chanson finie – et ce fut laborieux tant Frédéric Longbois ne semblait pas vouloir quitter la scène –, le quinquagénaire a provoqué l'hilarité en tombant des escaliers qui le menaient jusqu'aux coulisses... Une chute involontaire ? Le doute est permis.

Une chose est sûre, Mika s'est empressé de voler à la rescousse de son nouveau Talent. "Pas encore, J'ai besoin de toi ! Tu es dans mon équipe !", a-t-il lancé le sourire aux lèvres. "Oh le client que tu viens de ramasser", a ironisé Florent Pagny, amusé par la folie de cette séquence.

