The Voice : Karine Ferri, épaule dénudée sur peau nacrée, pour la finale

C'est ainsi qu'elle a brillé dans une robe noire alliant transparence et broderie fleurie, une épaule dénudée dévoilant sa peau nacrée et une coiffure glossy ! Si elle a travaillé son look, l'amoureuse de Yoann Gourcuff et maman du petit Maël a aussi misé sur la concentration pour cette soirée, ne s'autorisant même pas un petit écart sucré, préférant manger quelques amandes dans sa loge en coulisses.