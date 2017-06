Karine Ferri a retrouvé sa silhouette de rêve !

Jeune maman depuis plus d'une année (avril 2016), Karine Ferri n'a jamais été aussi heureuse. Et son bonheur transparaît à l'écran : il n'y a qu'à regarder la dernière photo que la coanimatrice de The Voice a publiée sur sa page Instagram ce mardi 6 juin 2017.

Dans un paysage baigné de soleil – elle a pour habitude de ne pas révéler les lieux où elle se trouve (est-ce la Bretagne de son compagnon Yoann Gourcuff où est né son fils Maël ?), celle qui semble plus épanouie que jamais aux côtés de son jules pose face à l'objectif et légende le cliché avec un indice sur sa destination : "Un petit coin de para­dis", rien que ça.

Cheveux lâchés et chapeau de paille sur la tête, la séduisante brunette porte un maillot de bain d'un vert éclatant aux motifs tropicaux qui contraste avec sa jolie peau hâlée. Poitrine parfaite et jambes fuselées, elle est sublime.

Après sa folle année, Karine Ferri prend désormais du bon temps. En moins de deux, la belle s'est adonnée à son activité préférée perchée en haut de son rocher : faire monter la température... Fière d'avoir retrouvé sa ligne d'avant-bébé, svelte et tonique après Danse avec les stars, elle affichait déjà sa cambrure de rêve lors du premier live de The Voice qui n'avait pas manqué de faire réagir les internautes. En tout cas, son chéri Yoann Gour­cuff doit être comblé.