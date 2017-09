The Voice Kids 4 : Cyril et sa soeur Célia font sensation, Valentin en larmes !

Samedi 9 septembre, TF1 diffusait un nouveau numéro de The Voice Kids 4. Durant ce nouvel épisode des auditions à l'aveugle présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri, les trois coachs Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora ont découvert de nouveaux Talents, ils en ont même intégré à leurs équipes respectives.

Ilyana – Dernière danse d'Indila

Cette fillette de 11 ans a donné de la voix sur ce titre. Et, d'emblée, les trois coachs ont semblé conquis. Après un refrain énergique, M. Pokora et Jenifer se sont retournés en même temps. Une poignée de secondes plus tard, c'est Patrick Fiori qui, à son tour, a appuyé sur le buzzer. "Bravo", ont-il lancé tous les trois avant de tenter de convaincre la belle Ilyana de les rejoindre.

Mais finalement, la jeune chanteuse a choisi d'intégrer l'équipe de M. Pokora.

Tiny – Are We Awake de Tal

L'adolescente de 15 ans se lance dans une interprétation puissante. Et bien que les trois coachs semblent entraînés par la prestation de Tiny, aucun ne s'est retourné... jusqu'à la dernière note ! M. Pokora, conquis, appuie sur son buzzer. "C'est trop carré, je ne peux pas ne pas me retourner", a lancé la star, pour le plus grand bonheur de la jeune chanteuse.

Tiny intègre alors l'équipe de M. Pokora.

Kelvin – Diamonds de Rihanna

Kelvin a choisi d'interpréter le tube de Rihanna. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que M. Pokora, Jenifer et Patrick Fiori ont été plus que conquis ! En effet, les trois coachs ont tous appuyé sur le buzzer. Mais le jeune Kelvin avait déjà sa petite idée, et il n'a pas changé d'avis en cours de route.

Kelvin choisit de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

Cyril – When We Were Young d'Adèle

Cyril, 12 ans, est venu avec sa soeur Célia. Mais c'est seuls, chacun de leur côté, qu'ils montent sur scène. Le collégien a choisi d'interpréter un titre pas facile d'Adèle, When We Were Young. Mais Cyril a réussi à séduire deux coachs : Jenifer et Patrick Fiori. "Tu peux être fier de toi parce que tu as fait une très belle prestation", lance le coach. Et la jolie brune d'ajouter : "Ce n'est pas évident pour un jeune garçon de s'attaquer à ce genre de répertoire. (...) Il y a avait de jolies émotions, il y a eu des moments où tu es venu me cueillir et j'ai adoré ces moments-là." M Pokora précise quant à lui qu'il coachera par moments le jeune chanteur.

Cyril choisit l'équipe de Patrick Fiori.

Célia – Take Me to Church de Hozier

La soeur de Cyril, quant à elle âgée de 14 ans, tente sa chance à son tour. "C'est joli", lance d'emblée Jenifer. De son côté, M. Pokora, pris par la prestation de la jeune chanteuse, se contente de se retourner. Le coach est rapidement suivi de Jenifer. "Bravo pour ce que tu viens de nous faire, je ne m'attendais pas à cette envolée... Super, moi je signe, je te veux dans mon équipe", lâche Jenifer. Et M. Pokora de rappeler que lui aussi la veut dans son équipe...

Finalement, Célia choisit de poursuivre l'aventure au côté de Jenifer.

Lyn – I Will Always Love You de Whitney Houston

La fillette de 10 ans a surpris les trois coachs avec sa prestation ! En effet, Jenifer, Patrick Fiori et M. Pokora se sont tous les trois retournés lors de son interprétation. Tous les trois lui ont adressé une pluie de compliments. Et, plus encore, les coachs ont été scotchés par l'âge de la jeune chanteuse. Son coffre, sa justesse, sa puissance... "À 10 ans, seulement !", lâche Patrick Fiori.

Malgré les arguments de M. Pokora et Patrick Fiori, Lyn choisit de faire équipe avec Jenifer.

Valentin – Believe de Cher

Le jeune Valentin, 13 ans, a proposé une prestation tout en douceur, avec des notes aiguës surprenantes. Si Patrick Fiori et Jenifer ne se sont pas retournés, M. Pokora a rapidement appuyé sur le buzzer. De quoi émouvoir Valentin, qui ne manque pas de fondre en larmes à la fin de sa prestation. "En me retournant, j'ai vu que très souvent tu regardais tes pieds, à gauche, à droite... Tu es envahi par le stress et cette boule au ventre ne t'a pas permis de te projeter", lâche M. Pokora, décidé à travailler le trac de son jeune Talent.

Sans surprise, Valentin rejoint l'équipe de M. Pokora.

Lara – Tourne de Louane

La fillette de 10 ans a surmonté son stress afin de reprendre le titre de Louane devant les trois coachs et le public. Alors que l'équipe de M. Pokora est complète, Patrick Fiori et Jenifer n'ont quant à eux pas hésité à se retourner. "Il y a zéro artifice dans ta voix, c'est ce que j'aime", lâche la chanteuse. Un argument qui n'a visiblement pas suffi à convaincre le jeune Talent.

En effet, Lara a choisi de poursuivre l'aventure dans l'équipe de Patrick Fiori. Le coach a alors désormais formé son groupe de 12 Talents. Mais tout comme M. Pokora, il peut décider d'intégrer une nouvelle voix à son équipe s'il la juge exceptionnelle.

Nawel – Redemption Song de Bob Marley

La brunette de 10 ans surprend instantanément les coachs de par son choix de chanson, mais pas seulement. Nawel est arrivée sur scène avec sa propre guitare pour accompagner le son de sa voix. Après quelques secondes d'hésitation, Jenifer finit par appuyer sur son buzzer. Patrick Fiori et M. Pokora hésitent jusqu'à la dernière seconde... Mais s'ils ne se retournent pas durant la prestation, les deux coachs enchaînent les compliments. "Tu as choisi la plus belle chanson de Bob Marley, en plus tu es venue avec ta guitare devant nous, à seulement 10 ans. Quelle classe, quel courage", lance ainsi M. Pokora.

Nawel intègre sans surprise l'équipe de Jenifer.

Résumé des équipes

Jenifer : Leeloo, Pauline, Clarisse, Amandine, Anagram, Océane, Dylan, Thibault, Yann, Célia, Lyn, Nawel.

M. Pokora : Loïc, Sahna, Morgane, Marilou, Betyssam, Antoine, Christina, Axel, Lilou, Ilyana, Tiny, Valentin.

Patrick Fiori : Angelina, Monica, Dylan, Maria, Éléa, Swing, Lou, Cassidy, Théo, Kelvin, Cyril, Lara.

The Voice Kids 4, c'est tous les samedis à 21h sur TF1.