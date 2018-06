The Voice : Un candidat en deuil et "effondré" après la mort de son frère

Triste période pour de nombreuses personnalités en ce moment. Après Nabilla Benattia qui a annoncé le décès de son grand-père et Agustin Galiana celui de son papa, c'était au tour d'un ancien candidat de The Voice (TF1) d'annoncer une triste nouvelle.

"C'est effondré que je vous annonce que mon grand frère Alexis Grosstephan nous a quittés hier. La cérémonie aura lieu ce samedi 16 juin à 10h à l'église d'Audun-le-Roman pour ceux veulent lui rendre un dernier hommage. – choqué", a écrit Maximilien Philippe, révélé dans la saison 3 de The Voice. Son planning, forcément, s'en trouve chamboulé : "Je ne serai pas, comme prévu sur scène ce soir et les deux prochains à l'Alhambra avec Les funambules, a-t-il annoncé à ses fans. Mon grand frère Alexis Grosstephan nous a quittés hier et je vais rester auprès de ma famille. Je leur souhaite de beaux spectacles jusqu'à dimanche et m'excuse auprès de ceux qui pensaient m'y voir."