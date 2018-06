Nabilla Benattia soutient mémé Livia, "foudroyée" par la mort de son mari

Triste période pour Nabilla Benattia et sa famille. Le 12 juin 2018, la compagne de Thomas Vergara perdait son grand-père Michel. Une nouvelle qu'elle a officiellement annoncée le 13 juin 2018 en lui rendant un vibrant hommage : "Mon pépé, mon grand-père adoré, jamais je ne t'oublierai. Je sais que tu me regardes de là-haut et que tu me protèges. Tu resteras dans mon coeur pour toujours. Tu m'as appris à rester forte et je ferai tout pour que tu sois fier de moi. Et sache que nous nous occuperons bien de ta moitié mémé Livia. Je t'aime mon pépé d'amour. Repose en paix."

Sa grand-mère Livia a également souhaité dédier quelques mots à son mari sur Twitter : "Il y avait une île secrète paradisiaque que nous croyions éternelle, où nous allions tous nous ressourcer. Un ouragan l'a détruite. Michel, nous sommes foudroyés. Tu es à jamais dans nos coeurs." Une publication à laquelle Nabilla a vite réagi. Elle a en effet souhaité apporter son soutien à sa mémé dont elle est si proche : "Je serai toujours là pour toi. Nous allons être forts et soudés et surmonter. La vie est parfois très dure. Je t'aime."

La belle brune de 26 ans a ensuite adressé un petit mot à ses abonnés qui la soutiennent dans cette épreuve : "Je pense que vous l'avez compris, j'ai perdu mon grand-père avant-hier. Il m'a élevée, éduquée, aimée et toujours soutenue. Il avait remplacé mon père et c'était un être exceptionnel. Mais la vie est ainsi faite et je me dois d'accepter la décision de Dieu. Je vous remercie énormément pour le soutien que vous me donnez ainsi qu'à ma famille. Il repose en paix à présent. Je t'aime pour toujours mon pépé."