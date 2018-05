Thibault Kuro taclé par Benjamin Castaldi : Sa réponse cash !

Thibault est furieux ! Jeudi 3 mai 2018, l'émission Touche pas à mon poste (C8) a évoqué les nombreux participants de télé-réalité qui ont pris la décision de s'installer à Dubaï. Lors du magnéto, on découvrait que le candidat des Marseillais (W9) et sa compagne Jessica ainsi que Jazz et Laurent y ont emménagé après avoir été victimes de cambriolage. Une fausse excuse, selon Benjamin Castaldi.

Le chroniqueur de Cyril Hanouna a confié que selon lui, les candidats ont fui afin de ne plus payer d'impôts. "Et s'ils ne mettaient pas sur Insta toute la journée leurs Rolex ou leur pognon, ils ne seraient pas braqués", a-t-il ajouté. Des déclarations auxquelles Thibault a rapidement réagi sur Snapchat.

"Il s'avère qu'un certain Benjamin Castaldi a dit que nous étions partis avec ma chérie pour les impôts. Mais Benjamin, déjà nous ne nous connaissons pas. Je t'aimais bien à l'époque de Secret Story quand tu étais en haut, pas quand tu es en bas comme maintenant. Mais pourquoi tu parles garçon ? Toutes mes boîtes et mes employés [avec son ancienne compagne Shanna, il a créé la marque B-Bryance, NDLR] sont en France et je paie mes impôts en France. Je ne vais pas t'envoyer le chèque parce qu'il va t'affoler. Bref, tout ça pour dire que dans la vie, quand on ne sait pas de quoi on parle, il faut fermer sa gueule, tout simplement", s'est-il agacé. On imagine que Benjamin Castaldi ne manquera pas de réagir à cette attaque.