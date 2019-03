Thierry Ardisson bientôt grand-père : Sa fille Manon est enceinte

Chez Thierry Ardisson, la famille s'agrandit ! L'animateur des Terriens du samedi (C8) sera bientôt grand-père. C'est dimanche 3 mars 2019, au micro de France Bleu, dans l'émission Dans le rétro de Déborah Grunwald qu'il a annoncé l'heureuse nouvelle.

En quelques années, Thierry Ardisson est passé d'un animateur froid à celui qui laisse couler ses larmes à l'antenne des Terriens. Interrogé sur le déclic qui l'a fait changer, l'époux d'Audrey Crespo-Mara a fait une révélation inattendue : "J'ai 70 ans, je vais être grand-père. Voilà un scoop, vous vouliez un scoop !"

Dans le même temps, le producteur a précisé que sa fille aînée Manon, aujourd'hui âgée de 30 ans, est enceinte de son premier enfant. "Personne n'osait me le dire. Il se disaient : 'Le jour où on va lui dire il va piquer une... Il va flipper !'", raconte-t-il. Finalement Thierry Ardisson a bien pris la nouvelle... à sa façon. "J'ai dit : 'Paul McCartney et Mick Jagger sont grands-pères, après tout pourquoi pas moi', se souvient-il. Je me suis vendu l'histoire comme ça."

Manon est née de l'union de Thierry Ardisson avec son ex-femme Béatrice. Ensemble, ils ont eu deux autres enfants : Ninon (27 ans) et Gaston (22 ans). Pour rappel, Manon et son amoureux Samuel s'étaient mariés en secret il y a deux ans et demi, sans prévenir personne, pas même Thierry Ardisson. "On s'est mariés juste tous les deux en Nouvelle-Zélande en décembre 2016. Et mon père n'était pas très content, ce qui était très drôle. Mais il y aura les mariages de mes frère et soeur pour compenser", avait raconté la future maman au magazine Millenials en juin 2017.