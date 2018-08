Thierry Ardisson et la drogue : "Ça fait 3 ans que je prends des ecstasy"

Jeudi 9 août 2018, le magazine bimensuel Society a consacré une partie de son dernier numéro au succès de Tout le monde en parle qui fête ses 20 ans. Porté par Thierry Ardisson, l'émission culte de France 2 a révolutionné le petit écran avec son côté trash. Alors que les folles révélations sur les coulisses du programme ont été nombreuses, le présentateur de 69 ans - qui officie aujourd'hui sur C8 à la tête de Salut les terriens – n'a pas hésité à se confier sur sa consommation de drogue.

Si dans sa jeunesse, Thierry Ardisson était accro à l'héroïne, ce dernier avoue aujourd'hui qu'il consomme toujours un autre type de drogue. "Ça fait trois ans que je prends de manière très occasionnelle des ecstasy – des moitiés – et je trouve ça génial, comme dope, a-t-il assuré avant d'ajouter, Tu fais des câlins à tout le monde ! C'est pas parce qu'on est vieux qu'il faut arrêter de se droguer."

Dans sa lancée, Thierry Ardisson est revenu sur son addiction pour la fumette. "Je fume depuis que j'ai 17 ans. (...) Quatre ou cinq pétards par jour. Ça donne à la vie un peu plus de charme. Du shit, jamais d'herbe. Ça fait plus de 50 ans et j'en suis fier", a-t-il conclu.

Un entretien à retrouver dans son intégralité dans le magazine Society, actuellement disponible en kiosque.