Thierry Ardisson taquiné sur son arrestation pour possession de drogue !

On peut dire qu'Amaury Vassili a de la répartie. Invité dans Salut les Terriens (C8) samedi 2 juin 2018 afin de parler de son nouvel album éponyme, le chanteur lyrique de 28 ans n'a pas échappé à une allusion sur son arrestation datant de 2013.

Pour rappel, la police l'a arrêté pour usage et détention de substances illicites. Thierry Ardisson n'a donc pu s'empêcher de lui faire une boutade au moment d'évoquer son titre mêlant l'hymne à la joie de Beethoven et le tube The Final Countdown : "Pour vous, rien n'est impossible. Ou alors vous prenez beaucoup de drogue." L'homme en noir lui a ensuite demandé : "Vous avez eu des problèmes avec la drogue ?"

Loin de se laisser démonter, Amaury Vassili lui a demandé du tac au tac s'il a eu lui aussi des soucis avec la drogue. "Oui, il y a quinze jours à la gare du Nord", a alors assumé l'homme en noir, avec le sourire. Pour rappel, Thierry Ardisson a été contrôlé le 5 mai dernier en possession de sept grammes de cannabis. Il a ainsi écopé d'une amende de cinquante euros comme le révélaient nos confrères de Closer.

Thierry Ardisson n'a jamais caché être un consommateur. Lors d'une interview pour Playboy par exemple, il expliquait : "En 1974, j'ai connu la easy life, on était à Bali, je sniffais de la super poudre toute la journée sans m'en rendre compte. Mais le problème avec l'héroïne, c'est qu'au début, tu en prends pour être bien et après, tu en prends pour ne plus être mal. Donc bon, est arrivé un moment où il a fallu globalement passer à autre chose." Et de préciser que s'il ne consomme plus de drogues dures, il fume toujours "des pétards trois ou quatre par jour, mais jamais avant l'émission, plutôt après, quand c'est terminé".