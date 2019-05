Thierry Ardisson quitte C8 : Laurent Baffie propose ses services et c'est drôle

Thierry Ardisson claque la porte de C8. L'animateur et producteur qui a débarqué sur la chaîne en 2016 a mis un terme à cette collaboration et a expliqué pourquoi dans un communiqué de presse. Exit Salut les Terriens ! (diffusée de 2006 à 2016 sur Canal+ avant de basculer sur C8), rebaptisée Les Terriens du samedi ! en 2018 et Les Terriens du dimanche !, à l'antenne depuis 2017. L'homme en noir a décrété qu'il n'y aurait plus de nouvelles saisons de ses programmes. Laurent Baffie vient de réagir.

Et l'humoriste, grand ami de l'homme de télévision, a bien sûr opté pour l'humour : "Sniper plus très jeune cherche poste de directeur de chaîne pour pouvoir virer à mon tour des sexagénaires blancs. Urgent cause famille à nourrir." Puis, il a proposé, toujours au second degré, sa candidature pour remplacer Thierry Beccaro dans Motus : "Hé Delphine [Ernotte, présidente de France Télévisions, NDLR], pour Motus, c'est vraiment plié ou vous cherchez un remplaçant à Beccaro." Un deuxième tweet marqué par un hashtag digne de l'humoriste : "Fais pas ta pute, donne-moi du taf."