Thierry Ardisson "trahi" par Frédéric Beigbeder : Sa réponse virulente !

D'amis à ennemis, il n'y a qu'un pas.

Dans son livre Une vie sans fin, Frédéric Beigbeder évoque les "vieux animateurs télé qui refusent de décrocher et continuent d'animer des jeux débiles". Et il a notamment cité son ancien collaborateur Thierry Ardisson. "Alors que Thierry Ardisson rêvait d'être écrivain, rien de ce qu'il prononce n'est de lui : ses prompteurs, ses blagues et ses questions sont rédigés par des pigistes. Tout ce qu'a fait Thierry Ardisson, depuis trente ans, c'est lire des textes écrits par d'autres", a-t-il écrit.

Si l'homme en noir – avec lequel il a notamment collaboré sur l'émission Le Cercle (Canal +) – n'a pas souhaité réagir dans un premier temps, il a fini par le faire par le biais d'une lettre ouverte très cash.

"J'ai peur que la cocaïne t'ait bouffé le cerveau", a commencé Thierry Ardisson. Puis, après avoir rappelé à Frédéric Beigbeder qu'il avait débuté dans son émission culturelle Rive droite/Rive gauche, l'animateur de Salut les Terriens ! a poursuivi : "Tu insinues que je serais déçu de ne pas avoir été un immense écrivain comme toi, mais tu oublies que tu as été l'éditeur de l'un de mes deux numéro 1 des ventes, Confessions d'un baby-boomer, l'autre étant Louis XX. Quant à mon travail, j'espère que les enquêtes de ton livre sont plus sérieuses. Trois coups de fil t'auraient permis de vérifier que je travaille toujours autant qu'avant. Une fois de plus, tu as trahi un ami."

La lettre comprenait le post-scriptum suivant : "Bravo pour le buzz. J'imagine que tu en avais besoin pour ton livre." Reste à savoir si Frédéric Beigbeder prendra le temps de lui répondre ou s'il se rendra dans SLT ! pour s'expliquer, comme il l'a fait avec Nagui.