Thierry Beccaro à la retraite après son départ de Motus ? Il s'explique

Après trente-cinq années de bons et loyaux services, Thierry Beccaro quitte France Télévisions. L'animateur qui a animé vingt-neuf saisons de Motus (France 2) cède sa place à Damien Thévenot, remplaçant qu'il a lui-même choisi. Mais ce départ ne signifie en rien une disparition du petit écran comme il l'a expliqué lundi 27 mai 2019 au micro de Maïtena Biraben sur les ondes de RMC.

"Je n'ai pas dit que je quittais la télévision, j'ai dit que je pensais être arrivé au bout de mon aventure avec France Télévisions. Je ferme une porte, d'autres vont certainement s'ouvrir", a lancé l'animateur de 62 ans. Et d'évoquer la manière dont il a annoncé en septembre dernier son départ à Antoine Boilley, secrétaire général des antennes de France Télévisions : "On a commencé à discuter comme ça, mais il ne savait pas encore. On s'entend bien et je lui ai dit à la fin de la conversation : 'En fait Antoine, je viens pour te dire que cette saison de Motus sera la dernière (...). Voilà, j'arrêterai à la fin du mois d'août, à la fin de la saison de télévision.' Et à partir de ce moment-là, je me suis dit : 'Ça y est tu l'as annoncé, il faut y aller, il faut tenir sa parole.'"

Si beaucoup ont cru à une retraite, c'est parce que Thierry Beccaro avait évoqué d'autres projets lorsqu'il avait annoncé quitter France Télévisions. "Il y a tant de choses que j'ai envie de faire, notamment avec le théâtre et maintenant avec l'Unicef auprès de laquelle je me suis récemment engagé", avait confié l'ancien animateur de Motus auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Reste à savoir quand et sur quelle chaîne il envisage un retour à l'antenne ! Affaire à suivre...