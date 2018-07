Thierry Marx et Frédéric Anton à la tour Eiffel : Alain Ducasse "révolté" !

Le grand public connaît Thierry Marx pour avoir été pendant cinq ans juré dans Top Chef, et Frédéric Anton, pour avoie tenu le même rôle dans Masterchef. Le 6 juillet 2018, Le Point révélait que les deux géants de la gastronomie française étaient nommés pour former un duo à la tête de la restauration de la tour Eiffel après avoir remporté le concours pour le compte d'Elior.

Depuis cette annonce, Alain Ducasse n'a pas du tout digéré la nouvelle. Et pour cause, le chef triplement étoilé officiait à la cuisine du Jules Verne depuis dix ans, où il avait d'ailleurs reçu il y a tout juste un an le président Emmanuel Macron, son épouse Brigitte et leurs invités Donald et Melania Trump. "Quand nous avons appris la décision du conseil d'administration de la Sete (Société d'exploitation de la tour Eiffel) le 5 juillet 2018, nous avons d'abord été dans l'incompréhension totale. M. Ducasse était moins bien noté que son concurrent sur pratiquement tous les critères", confie son avocat, Me Thiriez, au Parisien ce vendredi 13 juillet.

Le chef pointe notamment un conflit d'intérêts au sein de la procédure d'attribution du marché, qui aurait confié la restauration au groupe Sodexo. "La révolte a pris le pas quand nous avons découvert que la société Nova Consulting, le cabinet conseil de la Sete dans la conduite de l'appel d'offres, a été conseil en stratégie pour la Sodexo", explique-t-il.

Résultat, Alain Ducasse souhaite amener cette affaire devant la justice et ainsi "faire stopper la procédure et la faire recommencer", indique Le Parisien.

La nouvelle concession doit se mettre en place dès le 1er octobre prochain. Mais au vu des derniers événements, rien n'est moins sûr.