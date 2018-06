Thomas Beatie (Secret Story 10), papa comblé, dévoile une photo de son fils

Le 7 avril 2018, Thomas Beatie, l'ex-candidat de Secret Story 10 (NT1) qui avait pour secret "Je suis le premier homme enceinte au monde", annonçait à ses abonnés qu'il était devenu papa pour la quatrième fois. "Enfin, notre miracle est arrivé ! Maman et bébé sont heureux et en bonne santé ! Plus à venir...", écrivait-il en légende d'une photo Instagram très touchante de lui, sa femme Amber et de leur nouveau-né.

Ce mardi 12 juin, Thomas a de nouveau publié une photo de son petit Jackson (2 mois) et tout semble aller pour le mieux ! Sur ce cliché, on peut voir le petit garçon en train de dormir paisiblement dans son lit, sur le ventre. "Parfois, les plus petites choses occupent le plus de place dans votre coeur", a écrit Thomas sur Twitter en légende du cliché... en citant Winnie L'Ourson.

Bien entendu, les internautes ont été ravis de découvrir cette publication. "Tout simplement une merveille ce petit ange", "Tu as beaucoup de place dans ton coeur Thomas. Bisous à toute ta famille", "Elle est trop mignonne cette photo Thomas", pouvait-on lire dans les réactions sur Twitter.

Thomas est depuis deux mois le papa de trois garçons et une fille. Avec sa première compagne Nancy, qui était stérile, ils ont eu trois enfants : Susan Juliette (2008), Austin Alexander (2009) et Jensen James (2010) qu'il a portés lui-même. Séparé depuis de son épouse et en couple depuis plusieurs années avec Amber, le candidat de télé-réalité qui vit aux États-Unis a pu avoir un nouvel enfant, porté cette fois par sa compagne.