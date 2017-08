Thomas Dutronc : Le fils de François Hardy et Jacques Dutronc clashé

Avoir des convictions et les afficher sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est s'exposer et ouvrir la porte aux réactions les plus virulentes. Thomas Dutronc en a fait les frais en réagissant à sa manière aux 5 euros que le gouvernement d'Edouard Philippe veut supprimer chaque mois à plusieurs bénéficiaires des APL (Aide pour le Logement) et ce qu'il permettrait d'acheter en besoins premiers, à savoir la nourriture, pour celui qui se voit soustraire cette somme.

"Pour 5€ y'a des alternatives à la #merdeindustrielle même si on est jeune et étudiant. Pour notre santé et notre planète, mangeons mieux", écrit ainsi l'enfant prodigue de Françoise Hardy et Jacques Dutronc. L'artiste et "fils de" ne pensait pas à mal. Mieux, il pensait à sa planète avec une forme de conscience écologique indéniable. Pour autant, il a été aussi attaqué. Et nul doute qu'il ne s'y attendait pas.