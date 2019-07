Thomas Hollande et Émilie Broussouloux parents, le prénom de leur fille révélé

Selon les informations de Paris Match, Thomas Hollande et Émilie Broussouloux ont accueilli leur premier enfant, une naissance révélée par le site de l'hebdomadaire ce lundi 8 juillet 2019. Les jeunes époux sont désormais les heureux parents d'une petite fille.

Nos confrères sont en mesure de dévoiler le prénom de bébé : Jeanne. La petite fille a pointé le bout de son nez le samedi 29 juin et elle est déjà "dotée de nombreux cheveux bruns". Thomas Hollande (34 ans) et Émilie Broussouloux (28 ans) ont d'ores et déjà reçu la visite de leurs proches, l'ancien président de la République François Hollande étant venu féliciter son fils avec sa compagne l'actrice Julie Gayet, tout comme Flora, Clémence et Julien, les soeurs et le frère du jeune papa. Si Paris Match ne dit pas un mot sur la présence de Ségolène Royal, on imagine que l'ancienne ministre et candidate malheureuse à l'élection présidentielle s'est également rendue auprès des fiers parents.

Ce bébé était une étape supplémentaire dans l'histoire de coeur entre Thomas Hollande et Émilie Broussouloux. L'avocat et la journaliste de France Télévisions, ensemble depuis 2016, se sont mariés en septembre 2018. Sur Instagram, la jolie brune n'avait pas hésité à partager quelques photos de sa grossesse et, sur son site officiel, elle avait posté un message annonçant son futur congé maternité. "J'ai le bonheur de vous annoncer que je suis enceinte de mon premier enfant. Pendant mon congé maternité, Sophie Jovillard, présentatrice de l'émission Échappées belles sur France 5, assurera les tournages des premières émissions Ô Sud ! de la saison prochaine. Vous pourrez néanmoins me retrouver le dimanche à 12h55 sur France 3 Occitanie et le lundi à 9h10 sur France 3 national jusqu'à la fin du mois de juin. J'aurai le plaisir de reprendre les tournages de l'émission Ô Sud ! dès la rentrée. Merci pour votre fidélité et à très vite !", écrivait-elle.

Nul doute que la jeune maman va profiter à fond de bébé avant de reprendre l'antenne.