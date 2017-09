Thomas (Koh-Lanta Fidji), forcé d'abandonner : "Je pensais pouvoir continuer"

Thomas a été contraint de quitter l'aventure Koh-Lanta Fidji pour une raison médicale. Un départ involontaire qui a eu pour conséquence le retour de Marvyn. Comment Thomas a-t-il vécu cette fin de jeu ? Quel regard porte-t-il sur ses coéquipiers du camp jaune ? Il a accepté de répondre à nos questions.

Que s'est-il passé avec votre oreille ?

J'ai fait l'épreuve du Grand Bleu qui consiste à aller chercher des objets sous l'eau, en profondeur. Je suis très à l'aise dans l'eau donc je me suis proposé pour récupérer les pièces les plus profondes, celle à 6 mètres et celle à 8 mètres. Lorsque j'ai récupéré la première, tout allait bien. Mais nous avions pris du retard, j'ai donc tout fait pour le rattraper. Je suis allé trop vite, je n'ai pas fait attention à décompresser au bon moment. Du coup j'ai eu une perforation du tympan. Il y avait un risque d'infection, ce n'était pas grave, il fallait juste que je récupère quelques jours dans un endroit propre. C'était donc impossible pour moi de continuer l'aventure.

Du coup, regrettez-vous d'avoir tout fait pour gagner l'épreuve ?

C'est dans mon tempérament... Avec le recul je me dis : 'Pourquoi je suis allé aussi profond ? Pourquoi je me suis donné autant ?' Je savais avant que ça commence que ça pouvait être une épreuve dangereuse si on ne fait pas attention mais quand on est entraîné, qu'il y a une équipe derrière nous et un risque d'être éliminé, et bien on fait les choses vite. Ça m'a coûté ma place.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsqu'on vous annonce que tout est fini ?

C'est une grosse douche froide. Je n'avais aucune douleur en plus. J'avais juste l'oreille bouchée, je pensais que j'allais éviter une épreuve aquatique et que je pourrais continuer. Je n'avais pas de signes qui me montraient que je risquais de partir. Et ce qui est dur aussi, c'est que je m'étais préparé énormément avant mon départ pour Koh-Lanta et je regardais l'émission depuis très longtemps. Je sais que j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mon objectif était d'aller le plus loin possible et même de participer à un All Stars.

Avez-vous été touché de voir certains coéquipiers pleurer en apprenant votre départ ?

Cette aventure permet de créer des liens très forts et en très peu de temps. J'ai été très étonné de voir Tiffany, Tugdual et Mél pleurer. Mais j'étais encore plus étonné de voir certains rouges, comme Romain, être touchés. Ça m'a fait chaud au coeur.

Marvyn est donc revenu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en apprenant la nouvelle ?

Ça a été très compliqué pour moi car c'était déjà très compliqué d'encaisser le fait que je devais partir. Puis, je me suis dit que mon départ et surtout le retour de Marvyn mettaient mes amis en danger. Ça m'embêtait, j'ai été très gêné.

Pourquoi avoir éliminé Marvyn ?

J'ai un peu été à l'origine de la première alliance qui a été faite. Je me suis allié avec Tiffany et Tugdual car ma tête était mise à prix. Puis je me suis rendu compte que j'étais moins en danger. Mais Mél a eu une altercation importante avec Marvyn, et Théotime et a pris le relais pour remettre en place notre alliance. C'était un vote stratégique. On a cru que le trio était un danger pour nous. Si on avait su que ce n'était qu'une très grande histoire d'amitié, on leur aurait parlé et on aurait voté May.

Sur les réseaux sociaux, Mél a été violemment critiquée, comprenez-vous cet acharnement ?

Je sais qu'on est tous critiqué. J'ai été le premier à l'être dans le premier épisode. Mél a été mise en avant et elle a malheureusement ouvert sa bouche un peu plus que les autres, du coup, elle en subit les conséquences. Les réseaux sociaux peuvent vite être cruels et ce qui est écrit est spontané. Les internautes ne prennent parfois pas de recul par rapport à la situation et oublient qu'il ne s'agit que d'un jeu.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant votre aventure : la faim, le manque d'hygiène, le manque des proches ?

C'est triste à dire mais j'ai participé à Koh-Lanta mais je n'ai pas vécu Koh-Lanta. Pour moi, cette émission, c'est de la réelle survie, avec le manque de nourriture, de la famille et de confort. C'est ça que je cherchais mais en seulement sept jours, je n'ai pas eu le temps de le ressentir. Je voulais vraiment pousser mes limites et aller dans l'extrême mais je n'ai pas eu le temps de découvrir tout ça.

Qu'a changé Koh-Lanta dans votre vie ?

J'ai un tempérament qui veut que je fasse les choses à 200% ou pas du tout. Lors de l'épreuve qui m'a coûté mon aventure je me suis donné à 200% et ça n'a pas marché. Ça va me servir pour mes futures expériences, pour prendre des décisions plus réfléchies.

Sur votre compte Instagram, vous posez avec votre petite amie qui est Miss. Cela fait combien de temps que vous êtes ensemble ?

Je ne veux pas en parler. Vous êtes déjà très fort car je ne sais même pas ce que je pourrais vous apprendre quand je vois tout ce que vous avez trouvé sur moi et sur nous.

