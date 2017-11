Thomas (Koh-Lanta Fidji) : Son incroyable reprise de poids après l'aventure !

"Il y a un an jour pour jour, le 15 novembre 2016, suite à une hospitalisation pour normalement une appendicite, j'apprenais que j'étais atteint de la Maladie de Crohn..., écrit-il. Malgré cette difficile nouvelle et les mois très compliqués qui ont suivi, je n'ai rien lâché avec comme objectif de partir à Koh-Lanta."

"J'ai repris l'entraînement à mon retour des îles Fidji avec un nouvel objectif... Revenir au TOP pour relever de nouveaux défis et montrer que tout est possible...", poursuit-il en légende. Mission réussie pour Thomas !

"Oh la vache, tu es grave musclé", "Magnifique transformation", "Bravo mec, continue comme ça", "On voit bien la différence", "Quelle évolution et quelle revanche face à la maladie", "Tu es l'exemple même de la persévérance et de l'ambition, un grand bravo à toi", l'encouragent certains en commentaires.