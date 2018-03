Thomas (Secret Story 10) bientôt papa : Le "1er homme enceinte" prend la pose

Thomas Beatie, révélé par Secret Story 10 sur NT1 en 2016 grâce à son statut d'ex-homme enceinte, a annoncé qu'il allait bientôt être papa pour la quatrième fois.

Après avoir installé un certain suspense sur son compte Instagram, Thomas (44 ans, né femme à Hawaï en 1974 sous le nom de Tracy Lagondino) a finalement annoncé que c'était sa compagne Amber qui était actuellement enceinte... et non lui. Vendredi 9 mars 2018, Thomas a une nouvelle fois pris la parole en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel ont voit toute sa famille réunie autour de l'imposant baby bump de celle qui partage sa vie. "Surprise, c'est Amber qui est enceinte ! Notre bébé arrive en avril ! <3", pouvait-on lire en légende du cliché.

En mai 2017, sa femme et lui avaient lancé une une cagnotte en ligne pour récolter 25 000 euros afin d'avoir recours à une fécondation in vitro (FIV), technique de procréation assistée qui a un certain coût.

Pour rappel, Thomas et sa première compagne Nancy, qui était stérile, ont eu trois enfants (qu'il a portés) : Susan Juliette (2008), Austin Alexander (2009) et Jensen James (2010).

Séparé depuis de son épouse et en couple depuis plusieurs années avec Amber, le candidat de télé-réalité qui vit aux États-Unis n'avait jamais caché son souhait d'avoir un nouvel enfant. En 2016, au magazine Public, il avait confié : "Je vais devoir subir une ablation des ovaires l'année prochaine afin de parfaire ma réassignation sexuelle mais aussi stabiliser mon traitement hormonal devenu trop lourd. Par précaution, j'ai fait congeler plusieurs ovocytes. Nous allons faire appel à un donneur de sperme anonyme et inséminer Amber."