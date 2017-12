Thomas Sotto handicapé : Il se confie et pousse un coup de gueule

"Je suis handicapé du bras gauche suite à un accident de deux-roues". Thomas Sotto a brisé le silence le 17 novembre denier au micro de Sonia Devillers sur les ondes de France Inter. Sur le plateau du Tube (Canal+) samedi 9 décembre 2017, l'animateur de 44 ans est revenu sur cette révélation.

Pour rappel, Thomas Sotto précisait avoir été contacté par un "responsable de chaîne" qui lui avait demandé "Ton bras, ça se voit toujours ?". Le journaliste en avait alors conclu que "dans le métier [qu'il] fait, il fallait mieux ne pas montrer" son handicap. Une phrase terrible qui en dit long sur la société...

J'ai reçu un nombre de messages incroyable

"On est dans la société du paraître. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de parler... Je ne suis porte-parole de rien, je ne suis vraiment pas à plaindre. J'ai eu ce petit accident de vie qui a eu des conséquences finalement assez limitées", a alors lancé Thomas Sotto.

Et d'évoquer le "nombre de messages incroyable" qu'il a reçu après l'annonce de son handicap : "Je pense qu'il y a des gens qui ont envie qu'on dise ça." Une manière pour eux de "se sentir normaux". "En fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a les gens normaux et les gens anormaux. La première catégorie concerne ceux "qui ont la bonne paire de pompe, la bonne coiffure, la bonne tenue...", les autres sont considérés comme "anormaux". "Et bien non, ce n'est pas vrai. La vie c'est un composite de gens qui sont très différents", conclut-il.

Une séquence à retrouver dans notre player vidéo !