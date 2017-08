Thomas Vergara : La bourde du chéri de Nabilla sur le coup de poignard...

Depuis le début de leur histoire d'amour, Nabilla et Thomas Vergara ont traversé bien des épreuves. Pour rappel, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, alors qu'une dispute avait éclaté au sein du couple, la jolie brune de 25 ans avait poignardé son compagnon. Désormais, cette affaire est loin derrière eux. Dans les colonnes de Télé Loisirs, les amants terribles de la télé-réalité ont été amenés à évoquer le sujet.

Questionnée sur les "soucis judiciaires" auxquels ils ont dû faire face, Nabilla a répliqué : "On ne voit pas de quoi vous voulez parler..." Et Thomas de surenchérir : "Le sujet est tabou, c'est comme évoquer la religion ou la politique ! Il ne faut pas en parler."

Dans la foulée, l'ex-candidat de Secret Story a expliqué qu'il ne fallait "pas remuer le couteau dans la plaie, comme on dit..." Une phrase maladroite qu'il a prononcée "gêné" avant de s'interrompre. Mais sa bien-aimée s'est empressée de rattraper cette bourde : "Ça fait longtemps maintenant. Toute cette affaire est loin derrière nous aujourd'hui."

On a travaillé pour en arriver là

Lors de ce même entretien, le couple – qui s'illustrera prochainement dans Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie (NRJ12) – se dit "solide". "Nous sommes complémentaires. Et dès qu'on se sépare, on se manque", a confié celui qui fêtera ses 31 ans le 3 septembre prochain.

D'ailleurs, durant cette émission de télé-réalité sous forme de road trip, Nabilla et Thomas Vergara devront vivre sans confort. Un véritable challenge pour les amoureux. "Notre style de vie est confortable, c'est vrai, mais on a travaillé pour en arriver là. Cela fait bientôt six ans qu'on s'est lancés, a assuré la jolie brune. Nous nous sommes battus pour avoir un certain confort, et on va le mettre entre parenthèses pour cette nouvelle émission."

Le road trip de Nabilla et Thomas Vergara sera diffusé sur NRJ12 dès lundi 28 août 2017 à 18h15.

Une interview à retrouver dans le magazine Télé Loisirs, daté du 26 août au 1er septembre 2017.