Thylane Blondeau in love : Bisous tendres avec son chéri Oscar Bimes

Discrète sur sa vie amoureuse, la bombe représentée par l'agence IMG Models s'épanouit entre la France et les États-Unis et peut se féliciter de son parcours. Top model très demandé et actrice en devenir, la fille de Véronika Loubry et de Patrick Blondeau déborde d'ambitions mais garde la tête sur les épaules. "Mes autres rêves ? De réussir à tout bien gérer en même temps, ce sera top. Pour le reste, on verra plus tard !", avait-elle déclaré à nos confrères de Gala en mai 2017.