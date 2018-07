Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) parents : 1res photos de leur fille

Le 14 juillet 2018, Tiffany et Justin vivaient l'un des plus beaux moments de leur vie. La naissance de leur fille dont on ignore le prénom pour le moment. C'est sur son compte Instagram que la candidate de Mariés au premier regard (M6) a annoncé l'heureuse nouvelle.

"Pendant que papa et maman profitaient de leur petit feu d'artifice, une petite étincelle a décidé de venir telle une fusée nous surprendre quelques heures plus tard pour nous faire exploser de bonheur. | 14.07.18 | 06:07 |", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on peut découvrir la princesse entre les mains de ses parents. Depuis, les tourtereaux n'ont pu s'empêcher de partager quelques clichés adorables de leur bébé, l'occasion de découvrir sa petite bouille.

Justin a partagé une photo prise peu après l'accouchement. On peut y admirer la jeune maman avec son bébé dans les bras en train d'envoyer un baiser à son cher et tendre qui la dévore du regard. Et, le lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du monde 2018, le coach sportif a publié un instantané sur lequel il embrasse Tiffany, qui a une fois de plus bébé "R" dans les bras. De son côté, Tiffany a partagé une photo d'elle en train de se reposer au côté de sa fille.