Tiffany (Mariés au premier regard) raconte son accouchement en détail !

Samedi 14 juillet 2018, Tiffany et Justin, deux ex-candidats de Mariés au premiers regard (M6) qui se sont mariés en mai dernier ont annoncé la naissance de leur petite fille, Romy, sur les réseaux sociaux. Trois semaines plus tard, la jeune femme a décidé de raconter le déroulé de son accouchement suite à de "nombreuses demandes" !

"13 Juillet 2018 – 21h30 | 36+2SA | : Départ avec Justin et nos parents pour une descente aux flambeaux sur les quais de Seine et le feu d'artifice ! On marche tranquillement, fanfare, on prend des granitas, superbe feu d'artifice et le début des vacances pour Justinou ! 01h30 : Retour à la maison, douche et au lit ! 2h00 : Début de contractions très douloureuses ! J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas, je chronomètre... Toutes les 3 min ! 2h30 : Départ pour les urgences, je ne peux pas attendre plus j'ai trop mal !", a-t-elle commencé à retracer.

Et Tiffany de poursuivre une fois arrivée à l'hôpital le plus proche de chez elle : "3h00 : Arrivée en folie à Pontoise, je hurle (alors que je m'étais promis de ne jamais crier), je suis prise en charge immédiatement. 3h30 : 'Bonjour Mme, vous êtes à 4 bons cm on vous descend en salle de naissance' QUOIIIIII ? Donc là je vais accoucher ? 4h30 : Pose de péridurale (alors que je m'étais promis de ne pas la demander), et je sens encore tout, elle ne fait aucun effet... 'Ah bah elle n'est pas bien posée Mme !' Et le petit coeur de MiniNous ralentit, panique à bord... Tout le monde court partout... Je m'effondre en larmes... Heureusement il reprend vite... 5h00 : Auscultation pour voir où j'en suis pour tenter de refaire une péri... 'Ha bah vous êtes à dilatation complète, rapide pour un premier ! Je vous perce la poche des eaux et on y va !' Là, grosse panique, je me sens incapable d'accoucher sans péri tellement je souffre, impossible de réaliser qu'elle est déjà presque là alors qu'il y a 2 h on arrivait à peine... 6h00 : Je commence à pousser, mais j'ai tellement mal que je la retiens, je me crispe... La sage-femme me fait toucher sa tête avec ma main, et là... Prise de conscience. Il faut que je la débloque à tout prix ! Je donne tout, Justin me coache mieux que jamais, en 3 poussées Elle est là (et je sors le placenta en même temps s'il vous plaît ! Haha) 6h07 : Je la vois, elle crie... Tout va bien dans le meilleur des mondes..."

Pour rappel, c'est sur son compte Instagram que Tiffany avait publié l'adorable première photo de son bébé. On pouvait découvrir le bout de chou entre les mains de ses parents comblés. "Pendant que papa et maman profitaient de leur petit feu d'artifice, une petite étincelle a décidé de venir telle une fusée nous surprendre quelques heures plus tard pour nous faire exploser de bonheur. | 14.07.18 | 06:07 |", avait écrit la jeune femme.

Justin et son épouse avaient participé à la première saison de Mariés au premier regard. Ils pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à l'émission mais sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Une bien jolie histoire...