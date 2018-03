Timothée Chalamet brille avant les Oscars devant une Elizabeth Olsen sexy

La saison des récompenses touche à sa fin avec en point d'orgue la 90e cérémonie des Oscars ce dimanche soir. Mais avant cela, se tenait à Santa Monica, samedi 3 mars 2018, un autre rendez-vous incontournable : les Independent Film Awards. Récompensant les films indé à petit budget (moins de 10 millions de dollars), cette soirée a vu se distinguer la comédie horrifique Get Out avec deux prix, dont ce meilleur du meilleur film, 3 Billboards avec deux mentions, dont celle de meilleure actrice pour Frances McDormand, et le nouvel enfant chéri d'Hollywood : Timothée Chalamet.

Son nom est sur toutes les lèvres depuis la sortie de Call Me By Your Name, où il donne la réplique à Armie Hammer, Amira Casar et Esther Garrel. Le jeune acteur de 22 ans a remporté le prix du meilleur acteur, ce qui pourrait le mettre en concurrence directe aux Oscars avec le grand favori de la catégorie, Gary Oldman. De quoi mettre un peu de piment dans un palmarès que l'on croit toujours joué d'avance.

Sur le tapis rouge, le magnétique jeune homme – qui a notamment tapé dans l'oeil de Jennifer Lawrence – a aimanté tous les regards et notamment ceux de la belle Elizabeth Olsen, terriblement sexy dans une robe rouge en dentelle et en transparence griffée Zuhair Murad. Timothée Chalamet a charmé les photographes, après avoir conquis le public - le long métrage de Luca Guadagnigno a déjà engrangé 30 millions de dollars de recette à travers le monde.

Sur le tapis rouge, la divine Greta Gerwig (qui a glané le prix du meilleur scénario pour son poétique Lady Bird), Aubrey Plaza, Alisson Janney, Rob Morgan ou encore Sam Rockwell se sont distingués, mais aucun n'arrivait – chauvinisme oblige – à la cheville de notre grande Agnès Varda, sa fille Rosalie et l'artiste JR. Leur documentaire Visages Villages a remporté un prix, faisant définitivement de lui le grand favori à l'Oscar...

Le palmarès des Independent Spirit Awards 2018 :

Meilleur Film : Get Out de Jordan Peele

Meilleur Réalisateur : Jordan Peele (Get Out)

Meilleure Actrice : Frances McDormand (3 Billboards)

Meilleur Acteur : Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Meilleur Second Rôle Féminin : Allison Janney (Moi, Tonya)

Meilleur Second Rôle Masculin : Sam Rockwell (3 Billboards)

Meilleur Premier Film : Instalife de Matt Spicer

Meilleur Documentaire : Visages Villages d'Agnès Varda et JR

Meilleur Film Etranger : Une femme fantastique de Sebastián Lelio

Meilleur Scénario : Greta Gerwig (Lady Bird)