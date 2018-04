Tina Arena a refusé plusieurs fois "Danse avec les stars" : "On m'a proposé..."

Chaque année, les producteurs de Danse avec les stars (TF1) font de leur mieux pour rassembler le meilleur casting de célébrités possible... Cependant, il leur arrive de ne pas réussir à convaincre certaines personnalités de participer ! C'est apparemment le cas de Tina Arena qui a multiplié les refus.

Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la chanteuse de 50 ans d'origine australienne a en effet expliqué qu'elle avait déjà participé au concours dans son pays natal en 2013 et que ça lui suffisait amplement. "J'ai passé un très beau moment même si c'était incroya­ble­ment diffi­cile comme travail, pour pouvoir essayer de danser plusieurs styles dans un niveau assez élaboré. C'est une impli­ca­tion mons­trueuse", a-t-elle d'abord confié. A l'époque, la chanteuse du tube Aller plus haut avait même atteint la 3e marche du podium !

Dans ce contexte, consciente du challenge que cela représente, Tina Arena n'a pas souhaité remettre le couvert chez nous. "On m'a proposé de le faire deux ou trois fois en France, mais j'ai dit non (...) Je n'ai pas envie de revivre cette épreuve une deuxième fois menta­le­ment et physique­ment. Je suis trop vieille main­te­nant", a-t-elle ajouté pour appuyer son propos.

Pourtant, à 50 ans, Tina Arena ne serait pas une des candidates les plus âgées à avoir participé au concours chez nous. Pour rappel, Marthe Mercadier (89 ans aujourd'hui), Arielle Dombasle (64 ans) ou encore Julien Lepers ont déjà tenté leur chance.