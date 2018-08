Tina Kunakey mariée à Vincent Cassel : Sa préparation avant de dire "oui"

Fiancés depuis le printemps dernier, Tina Kunakey et Vincent Cassel n'auront pas attendu très longtemps avant de faire le grand saut. Le mannequin de 21 ans et l'acteur de 51 ans se sont mariés vendredi 24 août 2018 en la mairie de Bidart, village situé près de Biarritz. Le choix du lieu ne doit rien au hasard puisque c'est sur la côte basque que Tina Kunakey a grandi jusqu'à l'adolescence.

Rayonnante dans une longue robe blanche bustier Viktor & Rolf, cheveux lâchés et bouquet de fleurs à la main, la jeune mariée était maquillée en Marc Jacobs Beauty. C'est la principale intéressée elle-même qui a partagé l'information sur sa page Instagram quelques heures après avoir dit "oui" à Vincent Cassel. La jeune femme a en effet publié une photo listant ceux qui se sont occupés d'elle avant le grand rendez-vous, son maquilleur dévoilant plusieurs photos des préparatifs du mariage et de la mise en beauté. Les images sont signées Morgane Lay à qui l'on doit notamment le récent shooting de Tina Kunakey et Vincent Cassel pour l'édition italienne de Vanity Fair. "Le plus beau jour d'un maquilleur : s'occuper de ton amie @tinakunakey pour son grand jour ! Félicitations Tina et @vincentcassel !", commente Harold James, précisant qu'il a réalisé un make up naturel et éclatant pour la mariée.