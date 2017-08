Tom Cruise grièvement blessé : Le tournage de Mission:Impossible 6 repoussé

Dimanche 13 août, Tom Cruise s'est blessé alors qu'il effectuait une cascade au sommet de deux immeubles de Londres pour le compte de Mission : Impossible 6. Sur la vidéo, partagée notamment par TMZ, on le voit s'élancer d'un échafaudage pour atterrir sur le rebord d'un toit situé quelques mètres plus loin. Bien que retenu par des câbles, le comédien a violemment heurté l'immeuble, avant de se hisser difficilement sur le toit. Il a ensuite été vu en train de boiter, souffrant visiblement de la jambe droite. Les secours ont été dépêchés sur place.

Si le studio Paramount n'a toujours pas communiqué sur l'état de santé de sa star, un de ses proches a confié au Sun que "la blessure [était] plus grave" que ce qu'ils avaient d'abord cru. "Tom s'est vraiment blessé et aura besoin de quelques mois pour s'en remettre", assure cette source. L'interprète d'Ethan Hunt se serait brisé deux os au niveau de la cheville. Le tournage a donc été immédiatement stoppé, et Tom Cruise contraint au repos forcé. Il se pourrait donc que Mission : Impossible 6, dont le tournage est notamment passé par la France, sorte pour Noël 2018 au lieu de l'été prochain.

En attendant, on pourra retrouver l'acteur de 55 ans à l'affiche de Barry Seal : American Traffic, l'histoire vraie d'un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des États-Unis. Tom Cruise est ensuite attendu sur le tournage de Top Gun : Maverick, suite du film culte qui l'avait propulsé au rang de star à Hollywood.