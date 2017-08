Tom Cruise fait une lourde chute, les secours dépêchés sur le tournage de M:I 6

Véritable casse-cou qui exécute toutes ses cascades, y compris les plus dangereuses, Tom Cruise n'hésite pas à prendre des risques... et à s'exposer au pire. Dimanche 13 août, l'acteur américain s'est blessé sur le tournage de Mission : Impossible 6 à Londres.

La séquence filmée voyait Cruise sauter d'un échafaudage à un toit d'immeuble situé quelques mètres plus loin. Malgré les deux câbles qui servaient à sécuriser le saut du comédien, celui-ci s'est écrasé contre un mur, avant de se hisser avec difficulté sur le toit. Les vidéos, notamment relayées par TMZ, montrent que l'acteur de 55 ans boîte de la jambe droite.

Très vite, des secours ont été dépêchés sur le plateau pour soigner le comédien. Contacté par The Hollywood Reporter, le studio en charge de la franchise Mission : Impossible n'a pas communiqué sur l'état de santé de sa star. On ne sait donc pas si les blessures de l'interprète d'Ethan Hunt sont graves au point d'avoir une incidence sur la suite et la fin du tournage de Mission : Impossible 6, qui est notamment passé par la France, la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Londres et la Grande-Bretagne étaient l'ultime chapitre de ces six mois de tournage.

Le blockbuster, réalisé par Christopher McQuarrie et porté par Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Cavill et Simon Pegg entre autres, sortira chez nous le 8 août 2018.