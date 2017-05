Tom Daley : A peine sorti de l'hôpital, il se marie en mode "Roméo et Juliette"

Jeudi 4 mai, Tom Daley publiait une photo sur Instagram, révélant être hospitalisé. Sur un lit d'hôpital, il annonçait son retour imminent sur les plongeoirs, tout en expliquant en commentaire qu'il souffrait d'un problème aux hanches. Sachant que, deux jours plus tard, le champion britannique auréolé de deux médailles de bronze (une aux JO de 2012 à Londres et une autre aux JO de 2016 à Rio) devait se marier avec son compagnon Dustin Lance Black.

Et ils l'ont fait ! Selon The Sun, le plongeur de 22 ans et son amoureux scénariste, de 20 ans son aîné, se sont dit oui samedi 6 mai au château Bovey, près de Plymouth. Une très belle cérémonie, romantique à souhait à en croire le tabloïd anglais, puisque le couple a recréé une fameuse scène shakespearienne tirée de Roméo et Juliette. Selon le Sun, c'est Tom Daley qui a revisité cette séquence culte, se tenant sur un balcon alors qu'il déclarait sa flamme à son fiancé de 42 ans, sous les yeux de leurs invités.

Les tourtereaux se sont ensuite mariés dans la petite pièce faisant office de cathédrale, avant de profiter d'un service en trois plats. Les invités se sont ensuite retrouvés pour une after-party entre les murs de la Dartmoor Suite, une imposante pièce où ils ont pu notamment danser toute la nuit.

Tom Daley, qui avait fait un touchant coming out en vidéo en 2013, est en couple avec le scénariste américain Dustin Lance Black depuis quatre ans. Ils s'étaient fiancés en octobre 2015, mais leur union avait été retardée à cause d'une petite pause dans leur relation suite à des écarts de conduite de la part du plongeur (on lui a prêté une idylle secrète avec un mannequin).