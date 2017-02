Tom Daley, fiancé : Sa liaison torride avec un bel apollon fait scandale !

Tom Daley est dans de sales draps. L'as des plongeoirs anglais est en plein coeur d'un terrible scandale sexuel, un an après avoir disputé les Jeux olympiques en portant les couleurs de son pays. A 22 ans, le plongeur star des réseaux sociaux aurait trompé son amoureux Dustin Lance Black pendant près de 18 mois, selon des révélations du tabloïd The Sun.

Le beau gosse est en couple depuis quatre ans avec le cinéaste américain, à qui l'on doit le scénario du film Harvey Milk réalisé par Gus Van Sant. Le plus jeune champion d'Europe et du monde de plongeon aurait entretenu une relation extra-conjugale avec un mannequin du nom d'Edward William, âgé de 27 ans, avec qui il aurait échangé des messages explicites.

L'histoire ne date pas d'hier puisque les deux hommes, qui auraient entretenu des rapports sexuels quand le scénariste de 42 ans était en déplacement, se sont rencontrés en ligne il y a trois ans maintenant. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver régulièrement à l'heure du café au domicile londonien du plongeur.

"Tom lui envoyait des messages du style 'Je suis chez moi et je suis terriblement excité, tu veux passer?' ou 'Lance est parti, tu viens?'. C'était un secret de polichinelle dans la communauté gay. Ed nous a dit que c'était purement sexuel et qu'il n'y avait pas de sentiments entre eux. Il dit que Tom est très sûr de lui et insatiable. Il a une forte libido", balance un informateur du Sun.

Ce n'est pas la première fois qu'il est pris la main dans le sac puisqu'il a déjà reconnu un cyber-échange sexuel avec un autre homme à l'époque où le couple s'était séparé, avant de jurer à son amoureux de ne jamais recommencer. Les deux hommes avaient fait une pause de 7 mois à cause de leurs emplois du temps surchargés, mais se sont depuis remis ensemble, et fiancés au mois d'octobre 2015. Ils ont récemment célébré la Saint-Valentin lors d'un "rencard glacé" qu'ils ont immortalisé sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. La question de leur mariage, prévu dans l'année, reste en suspens.