Tom Daley : Hospitalisé deux jours avant son mariage avec Dustin Lance Black !

Alors qu'il est censé passer la bague au doigt de son fiancé au cours du week-end du 6 mai, le plongeur britannique Tom Daley sera-t-il remis sur pied ? Le jeune homme a révélé sur Instagram qu'il est hospitalisé depuis jeudi 4 mai...

C'est avec une photo de lui pris depuis son lit d'hôpital que Tom Daley a informé ses fans de ses pépins de santé. "Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! #AthleteLife Bientôt de retour sur le plongeoir", a-t-il commenté. S'il n'a pas précisé dans le détail ce dont il souffre, le sportif médaillé olympique de 22 ans a apporté un bref éclairage en répondant en commentaire aux questions d'une fan. "Je me fais vieux... Mes hanches avaient besoin d'un peu d'aide", a-t-il déclaré. Il faut dire que le beau gosse s'entraîne sans relâche depuis l'adolescence. Des efforts qui ont payé puisqu'il a remporté deux médailles de bronze, une aux JO de 2012 à Londres et une autre aux JO de 2016 à Rio.

Tom Daley, qui avait fait un touchant coming out en vidéo en 2013, est en couple avec le scénariste américain Dustin Lance Black. Malgré une petite pause dans leur relation et des écarts de conduite de la part du plongeur, les amoureux s'apprêtent à se marier. Le journal The Sun, dont les informations sont à prendre avec des pincettes, affirme que l'union doit avoir lieu pendant le week-end du 6 mai. Il est vrai que le sportif avait consenti à révéler que son mariage devait avoir lieu cette année...

Thomas Montet