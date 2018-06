Tom Daley et son mari Dustin Lance Black sont papas : ils présentent leur bébé

Tom Daley, 24 ans, a un talent certain pour choisir le timing de ses annonces : alors qu'il avait profité de la Saint-Valentin pour partager avec son mari Dustin Lance Black, 44 ans, la photo d'une échographie synonyme d'arrivée prochaine de leur premier enfant, c'est le 30 juin 2018, jour de la Marche des fiertés à Paris, qu'il a révélé la venue au monde du bébé, enfanté le 27 juin par une mère porteuse (GPA).

"Bienvenue dans ce monde à notre petit Robbie [Robert de son vrai prénom, NDLR] Ray Black-Daley", a écrit le triple champion du monde britannique de plongeon sur son compte Instagram en légende d'une photo en noir et blanc des pieds du nourrisson. Et d'ajouter, avec émotion : "Le moment le plus magique de ma vie. La quantité d'amour et de joie que tu as apportée dans nos vies est incommensurable. Notre adorable fils."

Son époux le producteur et scénariste américain Dustin Lance Black a fait sur son propre compte une publication jumelle, montrant à l'inverse le sommet du crâne du petit Robbie, avec ses deux papas visibles en arrière-plan. "Merci d'apporter tant d'amour et de lumière avec toi. Et merci à ceux qui ont permis de faire de notre rêve d'avoir une famille cette merveilleuse réalité", a-t-il commenté.

En couple depuis 2013, Tom Daley et Dustin Lance Black se sont mariés en mai 2017 dans le Devon au Royaume-Uni. Il y a quelques semaines, le champion anglais avait révélé le sexe de l'enfant, invité dans l'émission Fearne Cotton's Happy Place. Il avait également campé sur ses positions concernant la question de savoir qui des deux est le père biologique de l'enfant, tous deux ayant fait don de sperme : "Je sais que cette question revient souvent pour savoir qui est le vrai père. C'est un point sur lequel nous avons été très catégoriques car on ne veut pas savoir et on ne voudra jamais : c'est notre enfant, point barre", avait-il alors déclaré.

Le jeune Robert, qui porte ce prénom en hommage au père de Tom Daley, décédé d'une tumeur au cerveau en 2011, sera élevé en Grande-Bretagne, où le couple a choisi de vivre en dépit des réactions négatives qu'y avait suscitées l'annonce de la naissance prochaine de leur enfant par gestation pour autrui. "Aux Etats-Unis, où nous avons travaillé avec notre mère porteuse, l'accueil a été incroyablement chaleureux, quasiment sans exception. Mais au Royaume-Uni, nous avons entendu des choses qui n'étaient pas aussi amicales, avait confié plus tôt cette année Dustin à BBC Radio. Mais nous aimons ce pays, ce pays, c'est chez nous. Tom est incroyablement fier de représenter ce pays. Alors nous allons emprunter cette route incroyablement difficile pour élever notre enfant ici."

Tom Daley a d'ailleurs prévu de réduire ses activités sportives pour se consacrer à Robbie : "Le plongeon n'est plus ma priorité numéro 1. Mon enfant est maintenant numéro 1 et le plongeon numéro 2."