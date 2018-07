Tom Daley jeune papa gay : Odieux messages et critiques...

Père depuis environ une semaine d'un petit garçon prénommé Robert (comme son défunt papa mort d'un cancer), le plongeur médaillé olympique Tom Daley a été la cible de commentaires odieux et homophobes sur Instagram. Le jeune sportif gay de 24 ans, marié à Dustin Lance Black, a accueilli son fils grâce à une mère porteuse.

Après avoir posté sur Instagram et Twitter une photo des pieds de son bébé pour annoncer sa naissance, Tom Daley a pu constater qu'au milieu des messages de félicitations de ses fans, d'autres internautes en ont profité pour ouvertement critiquer le fait qu'il est devenu papa. "Deux hommes ne peuvent pas être pères. Car sans une femme, le bébé ne peut pas naître. C'est la nature. Ils ont acheté un bébé" ; "C'est terrible quand des pédales ont des enfants" ; "Aaaah Tom Daley et son mari ont eu un fils. De toute évidence, il vient de son putain de cul" ; "C'est incroyable. Twitter a été outré de ces enfants séparés de leur mère à la frontière mexicaine [une référence à la politique migratoire de Trump, ndlr] mais quand Tom Daley et Dustin Lance Black retirent un bébé de sa mère, tout le monde dit à quel point c'est formidable..." ou encore "Tu devrais plutôt t'occuper de l'enfant que tu as acheté. Ta mère est là pour aider putain pas pour tout faire car tu es visiblement déjà fatigué de prendre soin de lui [le sportif a aussi posté une photo de lui à un entraînement à la piscine, nldr]. Quel père de merde tu fais déjà, j'espère que les services sociaux vont te le retirer. Tu vois déjà presque pas le gamin quand tu retournes à l'entraînement toute la journée et tu vas rien faire la nuit quand faudra nourrir le bébé. 6 jours et tu fais déjà de la merde avec ce bébé au prénom de merde", peut-on lire. Un florilège, heureusement minoritaire, de commentaires homophobes et rétrogrades.