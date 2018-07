Tom Jones, 78 ans, hospitalisé d'urgence quelques heures avant un concert

Tom Jones a été contraint d'annuler un concert prévu dans le Sud de l'Angleterre, après avoir été hospitalisé ce jeudi 18 juillet 2018. Il s'agit du deuxième show consécutif que le chanteur de 78 ans annule au dernier moment. Soigné pour une infection bactérienne, l'interprète de Sex Bomb s'est saisi de son compte Twitter pour s'excuser auprès de ses fans.

"Je suis vraiment désolé de devoir annuler les concerts de Chichester, c'est le pire sentiment que de laisser tomber tous ceux qui devaient venir, ainsi que tous ceux impliqués dans l'événement, a écrit le compagnon présumé de Priscilla Presley. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de loin et s'organisent avec leurs amis et leurs familles, c'est tellement décevant quand les choses ne se passent pas comme prévu." Toujours sur Twitter, les fans ont pu en savoir un peu plus sur les raisons de son hospitalisation soudaine : "Sir Tom Jones souffre d'une infection bactérienne pour laquelle il a été soigné à l'hôpital. La situation est sous contrôle et nous espérons un rapide rétablissement." Les concerts ont quant à eux été reportés au mois d'août prochain.