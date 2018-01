Tom Jones : À la rue et sans le sou, son fils caché lui lance un appel déchirant

Star planétaire très populaire dans les années 1960 et 1970, vedette de la pop et de la blue-eyed soul ayant vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde, Tom Jones (77 ans) fait partie des ces artistes dont on ne présente plus l'immense carrière. Côté vie privée, l'interprète du tube Sex Bomb a été marié pendant près de soixante années à son amour de jeunesse Linda Trenchard, morte d'un cancer en avril 2016. De cette union est né un fils, Mark, né en 1957. Mais Tom Jones est également père d'un second fils moins connu du grand public. Mari volage, le chanteur gallois n'a jamais caché son amour des femmes, lui qui a vécu de nombreuses relations extraconjugales.

J'ai été piégé

À la fin des années 1980, sa brève liaison avec le mannequin américain Katherine Berkery avait été dévoilée au grand jour après que cette dernière lui eut annoncé qu'elle était enceinte. Leur fils Jonathan Berkery est né en 1988. Refusant de reconnaître sa paternité, Tom Jones (dont la fortune est estimée à 250 millions de dollars) avait finalement été attaqué en justice, contraint de passer un test ADN qui s'était révélé positif et l'avait ainsi obligé à verser une modeste pension alimentaire à Katherine Berkery (environ 2000 dollars mensuels) jusqu'à la majorité de leur fils. Ce n'est qu'en 2008 que le crooner avait finalement admis qu'il était bien le père biologique de Jonathan Berkey. "Ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié. Si ça avait été le cas, j'aurais fait plus que de simplement apporter mon aide financière. Mais ce n'était pas le cas. J'ai vraiment été piégé, je suis tombé dans le panneau", avait-il déclaré à l'époque sur MTV.

Renié dès sa naissance, Jonathan Berkery n'a jamais rencontré son père. Contacté ce mois de janvier 2018 par le site du Daily Mail, l'aspirant musicien de 29 ans donne de ses nouvelles et tente une énième fois d'attirer l'attention de l'artiste britannique, lui qui vit dans le New Jersey. Sans-abri depuis plusieurs mois, Jonathan Berkery fait difficilement face au quotidien, logeant pour l'heure dans centre d'hébergement et de réinsertion sociale en attendant de meilleurs jours. Alors qu'il enchaîne les petits boulots, sa situation se serait considérablement dégradée et il ne serait pas parvenu à se sortir la tête de l'eau.

Je veux voir mon père avant qu'il ne soit trop tard

Aujourd'hui plus que jamais, Jonathan Berkery aimerait que Tom Jones le contacte. Selon lui, ce n'est pas par intérêt qu'il cherche son attention, mais bien pour avoir une "vraie conversation". S'il n'a jamais reçu un coup de téléphone, une carte pour Noël ou des bons voeux pour son anniversaire, il assure en revanche qu'il n'a pas perdu espoir et qu'il rêve toujours de rencontrer son père biologique. "J'aimerais parler de tout et de rien avec lui. Je me suis dit que, maintenant que l'épouse de mon père est décédée, il pourrait me voir. Il vieillit et il pourrait tomber malade. Je veux le voir avant qu'il ne soit trop tard. Des années durant, j'étais en colère et je refusais de le voir. J'étais en conflit. Maintenant je sais que la vie est trop courte. Je dois apprendre à le connaître, j'espère simplement qu'il ressent la même chose", a-t-il ajouté.