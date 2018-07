Tony Parker et sa chérie Axelle face à M. Pokora pour une folle soirée

C'est l'été de tous les événements festifs à Saint-Tropez. Mercredi 25 juillet 2018, plusieurs stars avaient assuré le déplacement au VIP Room pour assister à la soirée organisée par la marque Eleven Paris (décriée par de nombreux artistes américains en 2015 lorsqu'elle avait commercialisé des produits à leur image sans leur autorisation) pour le lancement de sa collection automne-hiver 2018-2019.

Au milieu des invités figuraient ainsi Tony Parker et sa ravissante épouse Axelle (mère de ses fils Josh, 4 ans, et Liam, 2 ans) mais aussi M. Pokora. Installé aux États-Unis depuis plusieurs mois pour profiter pleinement de son break mais de retour en France depuis la fin du mois de juin, le chanteur de 32 ans était présent à la soirée sans sa chérie Christina Milian et a pris la pose au côté de Virgil Abloh, directeur artistique de la maison Louis Vuitton qui n'a pas manqué d'assurer l'ambiance aux platines.

Katrina Patchett, Lynda Lacoste (Hélène et les garçons, Les Vacances de l'amour), le producteur Mani, le groupe de rock canadien Menew et Jean-Roch étaient tous réunis au côté de Dan Cohen, cofondateur de la marque, pour profiter de cette grande soirée dansante.