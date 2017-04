Top Chef 2017 : L'incident qui a failli stopper la finale !

C'est le grand jour. Ce mercredi 19 avril, les téléspectateurs découvriront la grande finale de Top Chef 2017 qui opposera Franck Pelux, membre de la brigade de Philippe Etchebest, à Jérémie Izarn, protégé de Michel Sarran. Une dernière épreuve sous haute tension qui a bien failli virer au drame, comme l'explique l'édition du Parisien du jour.

Les deux candidats devaient servir un menu complet à la centaine de membres du jury de la finale, composé à 90% par des bénévoles de la Croix-Rouge, une dizaine de journalistes et les chefs de l'émission : Hélène Darroze, Michel Sarran, Philippe Etchebest et Jean-François Piège. Épaulés par quatre candidats éliminés, Franck et Jérémie ont tout donné afin de succéder à Xavier Pincemin. Mais les choses se sont corsées au moment du dessert, ainsi que l'a rapporté le quotidien régional français.

"On a un problème d'approvisionnement. Les candidats n'y sont pour rien, il manque du glaçage pour l'un des desserts", a en effet expliqué Stéphane Rotenberg à toutes les personnes qui avaient fait le déplacement jusqu'à l'Hôtel Royal d'Evian. Impossible donc pour l'un des candidats de sortir son dessert pour 100 personnes. "C'est rageant ! Des pépins, on en a souvent. Mais là, c'est une première", a ajouté l'animateur.

La production et l'huissier Me Nadjar ont toutefois trouvé une solution : chaque finaliste n'a servi qu'un seul dessert pour deux personnes. Un grand gagnant a donc pu être désigné à l'issue de l'épreuve.

Pour le découvrir, il faudra suivre la finale de Top Chef 2017 ce soir, à partir de 20h55.