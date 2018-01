Top Chef 2018 : Combien les candidats sont payés !

Le 31 janvier prochain, M6 donnera le coup d'envoi de Top Chef 2018. Les 15 participants en compétition feront leur maximum pour espérer succéder à Jérémie Izarn et ainsi remporter les 100 000 euros en jeu. Mais les candidats sont-ils rémunérés pour leur participation à l'émission culinaire ?

Nos confrères de Télé Loisirs ont mené l'enquête et ont ainsi dévoilé que Justine Imbert, Victor Mercier et les autres ont signé un contrat de travail comme toutes les personnes qui participent à des émissions. "Ils touchent tous le même salaire (l'équivalent du SMIC), une manière de les mettre sur un pied d'égalité", a expliqué Studio 89 Productions qui produit Top Chef. Mais, en toute logique, un candidat qui reste plus longtemps dans la compétition aura un cachet plus conséquent.

Et cette saison s'annonce plus compliquée car comme l'avait expliqué M6 dans son communique, elle est placée sous le signe de l'excellence. Outre la célèbre épreuve de "La guerre des restos" et celle de "La boîte noire", les candidats ont dû se frotter à de nouvelles épreuves. Ils ont dû cuisiner l'un des plats emblématiques du Grand Restaurant, l'établissement de Jean-François Piège. Le chef aminci de 30 kilos a aussi imaginé un défi de taille : préparer une recette et, au dernier moment, dresser leur plat devant lui en proposant un véritable show culinaire.

Ce n'est pas tout, les cuisiniers devaient également imaginer un plat sans matière grasse et ont cuisiné pour les 100 Meilleurs Ouvriers de France à l'occasion de la 100e de l'émission, à Chantilly. "J'ai moi-même cuisiné et les chefs ont animé", a confié l'animateur Stéphane Rotenberg à Télé Loisirs. Autre défi : imaginer un plat gastronomique autour de la pomme de terre afin de séduire Joël Robuchon. Une épreuve tournée dans son restaurant situé à Monaco.

D'autres invités de marque comme le pâtissier Cédric Grolet, Yannick Alléno ou encore Marc Veyrat sont aussi prévus.