Tori Spelling et ses cheveux "licorne" : La star dévoile une couleur étonnante

Nouveau look pour une nouvelle vie ? Tori Spelling s'est récemment teint les cheveux, comme le montrent des photos publiées sur sa page Instagram.

L'inoubliable interprète de Donna Martin dans la série culte Beverly Hills a organisé une fête d'anniversaire sur le thème des licornes pour sa fille aînée, et a voulu jouer le jeu à fond.

Pour le plus grand bonheur de ses enfants, et sans doute aussi un peu pour le sien, la star de l'émission True Tori a donc opté pour une teinture... violette ! "Maman licorne. Il faut montrer l'exemple. Je suis libre d'être moi. Je l'ai fait moi-même. C'est un peu une erreur, mais j'assume", a-t-elle écrit dans une série de hashtags publiés en légende d'un selfie d'elle.

La maman de Liam (10 ans), Stella (9 ans), Hattie (5 ans), Finn (4 ans) et Beau (3 mois) a ensuite ajouté une photo d'elle entourée de ses quatre aînés, toujours avec ses cheveux colorés. Son dernier enfant était visiblement resté à la maison, aux bons soins de la baby-sitter.

"Début de journée sympathique au déjeuner et à la projection de Moi, Moche et Méchant 3 avec d'autres fabuleuses mamans et leurs enfants. La bande son est parfaite pour cet été", a-t-elle écrit. Nul doute que la mère au foyer, âgée de 44 ans et mariée depuis onze ans avec le chef vedette du petit écran Dean McDermott, n'est pas passée inaperçue.