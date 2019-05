Tout le monde en parle : Linda Hardy et Thierry Ardisson, toujours très fâchés !

Samedi 4 mai 2019, un documentaire de C8 célèbre le 20e anniversaire de l'émission culte de Thierry Ardisson : Tout le monde en parle. Linda Hardy, bien avant de jouer la comédie dans Demain nous appartient, a coprésenté l'émission à partir de septembre 1999 avant d'en partir fâchée en janvier 2000. Vingt ans après, l'actrice ne veut toujours pas en entendre parler, ni même recevoir les excuses de l'homme en noir.

Dans une interview accordée à 20 minutes, les deux protagonistes reviennent sur leur brouille. Linda Hardy confirme qu'elle n'a pas souhaité participer à ce documentaire de C8 : "Ça ne m'intéresse plus trop de parler de ça (...) Je suis presque flattée que vingt ans plus tard, il semble que je sois aussi présente dans l'esprit de Thierry. La différence entre lui et moi c'est que lui trouve visiblement qu'il a encore besoin de parler de moi. Moi quand on m'a proposé de m'interviewer pour son émission, ça ne m'a pas intéressée (...) Y participer, ç'aurait été oublier pourquoi j'étais partie il y a vingt ans, ç'aurait été oublier les leçons du passé."

Thierry Ardisson (70 ans) raconte pourtant l'avoir invitée dans Salut les Terriens en lui promettant de lui présenter des excuses à l'antenne. Là encore, Linda Hardy avait refusé, d'autant que c'était pour la rubrique "T'étais où" : "C'est toute la complexité de Thierry. Il vous invite, mais vous met dans un truc un peu dégradant, rabaissant."

Le premier concerné ne risque pas de changer la donne, notamment lorsqu'il donne sa version des faits à nos confrères : "C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute, je suis désolé, confesse le producteur. Elle n'était pas au niveau, c'était une erreur. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai jamais couché avec elle ! Il ne s'est jamais rien passé entre nous ! C'est vraiment le pire de toute l'histoire !" Il rit...

Tout le monde en parle : 20 ans déjà !, à partir de 21h05 sur C8.