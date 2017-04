TPMP - Benjamin Castaldi s'excuse après sa sortie vulgaire sur Agathe Auproux

Vendredi 7 avril, Benjamin Castaldi a profité du fait qu'il animait Touche pas à mon poste sur C8 à la place de Cyril Hanouna pour revenir sur une séquence récente qui a choqué certains téléspectateurs.

En effet, mercredi 5 avril, on découvrait au cours des 4/3 de Jean-Luc Lemoine que l'ex-animateur de Secret Story sur TF1 pensait que la chroniqueuse Agathe Auproux "puait le cul". Une sortie que Benji avait formulé face à son père Jean-Pierre Castaldi (72 ans) qui venait tout juste de remarquer la très jolie nouvelle recrue de TPMP en plateau.

Désireux de remettre les choses dans leur contexte et de s'excuser, Benjamin Castaldi - qui a épousé sa belle Aurore durant l'été dernier - a alors commenté ce vendredi : "C'était une blague. Il y avait mon père. Mon père il a un petit côté loup de Tex Avery. Il est tombé sur Agathe Auproux et là il a les yeux qui lui sont sortis des orbites, il a vraiment changé de tête, il a la mâchoire qui est tombée."

Et de poursuivre alors que Matthieu Delormeau et Capucine Anav insistaient pour revoir les images : "Je précise les choses parce que moi j'ai des problèmes à la maison après ! Alors je désamorce le truc ! Donc j'ai fait un colibet qui n'était pas drôle du tout ! Moi après je suis rentré chez moi et il a fallu que j'explique pourquoi j'ai dit cette chose épouvantable que je ne dis d'ailleurs jamais... je l'ai dite là parce que c'était drôle. Je m'excuse Agathe, c'est très mal de dire ça."

