TPMP – Cyril Hanouna sévère en coulisses ? "Je suis soupe au lait, c'est vrai"

Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste connaissent actuellement une période de turbulences sur C8. Alors que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) imposant une absence de publicité durant trois semaines autour de l'émission phare de la chaîne – ce qui constitue un sacré manque à gagner ! – est en cours d'exécution, l'animateur de 42 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Marianne.net.

Concernant les sanctions du CSA visant à punir la diffusion de deux séquences (une caméra cachée de TPMP : La Grande Rassrah avec Matthieu Delormeau et un geste déplacé envers Capucine Anav), Cyril Hanouna a commenté : "Un rapporteur indépendant a conclu son analyse en proposant de sanctionner une seule des deux séquences incriminées à hauteur de 50 000 euros. Le CSA applique une sanction 100 fois plus forte. Ce rapporteur a été payé par l'argent public et a travaillé pour rien. Le CSA aurait pu directement signifier sa sanction."

Également interrogé sur son comportement en coulisses – Énora Malagré, qui vient de quitter le programme, a pointé du doigt sa sévérité au cours d'une interview pour Le Nouvel Obs –, celui qui se fait appeler "Baba" par ses fans a commenté : "Les gens imaginent que l'ambiance est pourrie. En coulisses comme sur le plateau, on ne fait que rigoler. On ne se prend pas la tête. Je suis un peu soupe au lait, c'est vrai. Mais mes équipes ont le droit de me critiquer. C'est davantage certains articles de presse qui me font réagir vivement. Mais ça se termine par de la rigolade."

Pour finir, si Cyril Hanouna reconnaît un gros défaut à sa gestion de TPMP, c'est qu'il a tendance à prévoir beaucoup trop de séquences pour le temps qui lui est imparti à l'antenne... Du coup, il n'est pas rare de voir certains happenings purement et simplement annulés à la dernière minute. "Mon gros problème, c'est de prévoir des séquences pour quatre heures d'antenne alors que l'émission n'en fait que deux. Au dernier moment, je les annule, même si on a fait venir un chameau. (...) Pourtant, j'ai toujours les mêmes techniciens qui me restent fidèles en plateau. On est tellement soudés que ça en dérange certains", a-t-il expliqué.