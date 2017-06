TPMP - Enora Malagré sort du silence: "Cyril Hanouna a été trop sévère avec moi"

Le 29 mai dernier, Enora Malagré (36 ans) surprenait en annonçant sur ses réseaux sociaux qu'elle quittait définitivement l'émission Touche pas à mon poste sur C8. "Je n'y trouve plus ma place (...) Ça a été sept ans merveilleux où j'ai côtoyé des gens exceptionnels, où j'ai appris beaucoup de choses mais il est temps pour moi de partir", avait-elle déclaré dans une vidéo.

Deux semaines plus tard, la jolie blonde a décidé d'en dire davantage sur les motivations profondes qui l'ont poussée à tourner la page de TPMP, l'émission qui l'a fait connaître du grand public, quitte à égratigner quelque peu le récent comportement de son ami et ancien patron, Cyril Hanouna.

"Il y a plusieurs raisons à mon départ. Je dois d'abord dire qu'avant tout, j'ai passé sept années formidables là-bas dans une bulle de kiff, à me marrer comme jamais. Mais les deux dernières années, l'ambiance a changé", a-t-elle commencé à expliquer à nos confrères du Nouvel Obs. Et de poursuivre : "À nous les chroniqueurs, Cyril faisait bien sentir, parfois avec une pointe de mépris, qu'il était le producteur et nous de simples employés (...) Les six derniers mois, il est devenu plus dur. Les derniers temps, j'y allais la boule au ventre. Pendant l'émission, il a été trop sévère avec moi, il me coupait tout le temps la parole, souvent d'un simple geste. Je me retrouvais avec d'un côté, un mec qui te produit pendant cinq ans et de l'autre, le même qui te dit à l'antenne que tu es une 'animatrice en carton'."

Toutefois, consciente de la notoriété qu'elle a acquise grâce à Cyril Hanouna, Enora Malagré a aussitôt tempéré : "Attention, il faut relativiser, ce n'est pas le goulag. Bien sûr, il est très dur mais je suis aussi consciente que sans lui j'étais que dalle avant." Et d'ajouter sur les attaques de plus en plus rudes dont TPMP est la cible : "En France, on a toujours besoin de brûler ses idoles... On oublie un peu facilement qu'on a célébré un mariage gay à l'antenne, qu'on a fait venir des femmes voilées, des personnes handicapées, qu'on invite régulièrement des personnes et minorités qui ailleurs à la télévision sont totalement invisibles. Ça, personne d'autre le fait. Avant, il n'y avait pas ce mépris contre TPMP, les gens auraient donné un rein pour y être..."