TPMP : Énora Malagré émue aux larmes pour son retour !

Après avoir brusquement quitté Touche pas à mon poste (C8) en mai dernier, Énora Malagré a fait son grand retour auprès de Cyril Hanouna lundi 23 avril 2018. Seulement, pas question pour elle de reprendre sa place de chroniqueuse ! En effet, la jolie blonde de 37 ans était invitée, au même titre que son amie et collaboratrice Justine Fraïoli avec qui elle est venue faire la promotion de La WTF (Women Trend Family), un nouveau média féminin.

En pleine émission, Cyril Hanouna a tenu à adresser quelques mots sincères à son ex-chroniqueuse. "Je voulais te dire un truc... Tu me manques énormément dans l'émission, franchement. (...) Je vais te dire la vérité : de tous ceux qui ont arrêté TPMP, la seule qui me manque énormément, c'est toi", a déclaré l'animateur phare de C8.

Face à cette déclaration, Énora Malagré s'est montrée très émue, les larmes aux yeux. "Tu veux me faire chialer, toi !", a-t-elle même lancé à Cyril Hanouna alors qu'il commençait son joli discours. Mais celle qui se bat contre sa maladie, l'endométriose, a été d'autant plus touchée lorsque Benjamin Castaldi a ajouté : "Il m'a dit que la seule qui n'a jamais été remplacée et qui est irremplaçable, c'est toi."

Une tendre séquence émotion pour le retour d'Énora Malagré en tant qu'invitée dans Touche pas à mon poste !